Инвестиции без паузы

Год в статусе системообразующей сетевой организации, динамика спроса на присоединение к сетям и работа на перспективу — о предварительных итогах уходящего года Business Guide рассказал генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО «Россети Ленэнерго» Фото: ПАО «Россети Ленэнерго»

BUSINESS GUIDE: «Россети Ленэнерго» традиционно реализуют масштабную инвестиционную программу. Но на фоне текущей макроэкономической нестабильности и высоких ключевых ставок не планируете ли вы ее корректировку?

ИГОРЬ КУЗЬМИН: Инвестиционная деятельность — это развитие электросетевого комплекса компании и создание основы для социально-экономического роста регионов присутствия. «Россети Ленэнерго» ежегодно вкладывают значительные средства в эксплуатацию и модернизацию энергообъектов, что позволяет повышать надежность электроснабжения и формировать современную, высокотехнологичную сетевую инфраструктуру с учетом перспективных планов развития Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В конце ноября текущего года долгосрочная инвестиционная программа компании на 2025–2030 годы была утверждена приказом Минэнерго России. Объем финансирования на указанный период превышает 402 млрд рублей с НДС. В текущем году инвестиции запланированы на уровне 64,4 млрд рублей, в том числе 42,1 млрд в Санкт-Петербурге и 22,3 млрд рублей в Ленинградской области. Компания не только сохраняет объемы инвестиций, но и наращивает темпы обновления энергообъектов без дополнительного привлечения заемных средств.

BG: Прошел год с того момента, как компания была наделена статусом системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО) в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. С какими вызовами вы столкнулись в этой роли?

И. К.: Основная задача СТСО — выполнять функции единого центра ответственности перед потребителями за надежное электроснабжение. Учитывая, что «Россети Ленэнерго» — крупнейшая электросетевая компания Петербурга и Ленобласти, обладающая всеми необходимыми ресурсами (кадровыми и техническими), мы и раньше приходили на помощь другим сетевым организациям, к примеру, в ликвидации аварийных ситуаций.

Если говорить о новых направлениях работы, связанных со статусом СТСО, я бы отметил комплекс мероприятий, связанных с эксплуатацией электросетевых активов: муниципальных, а также тех компаний, которые лишены статуса территориальных сетевых организаций (ТСО). Во исполнение требований федерального законодательства компания заключает договоры безвозмездного пользования с указанными организациями и ведомствами: с начала текущего года 58 муниципалитетов и восемь ТСО подписали соответствующие документы. При этом обязанность заключения договорных отношений пятью муниципалитетами и одиннадцатью ТСО в настоящий момент рассматривается в судах.

Отмечу также, что увеличился объем работ, связанных с консолидацией энергообъектов. Процесс активизировался со стороны органов местного самоуправления, организаций и физических лиц. Полагаю, что это позитивная общая тенденция к пониманию, что передача электросетевого оборудования компании, способной обеспечить надежное электроснабжение как на системном уровне, так и в отношении отдельных абонентов — это разумный шаг. Если в 2024 году мы приняли на баланс 4,7 тыс. условных единиц оборудования, то ожидаемый показатель 2025 года — 8,4 тыс. условных единиц.

Кроме того, в текущем году компания приняла в эксплуатационное обслуживание свыше 95 км бесхозяйных ЛЭП и трансформаторные подстанции общей мощностью 7 МВА.

BG: Ленинградская область и Санкт-Петербург — регионы активного строительства и подключения новых объектов. Как оцениваете существующую инфраструктуру и какие новые крупные объекты усиливают нагрузку?

И. К.: Оба региона, безусловно, привлекательны для инвесторов, о чем свидетельствуют реализуемые в них масштабные проекты. Спрос на технологическое присоединение к электрическим сетям — один из объективных показателей промышленного и производственного развития. Статистика заключения новых договоров техприсоединения за девять месяцев текущего года свидетельствует о том, что примерно 50% в общем объеме заявленной мощности — это потребители промышленного и строительного сектора, а доля населения составляет 27%.

Если говорить о конкретных объектах, мы обеспечили электроснабжение станций метрополитена «Казаковская» и «Путиловская», 27 новых жилых комплексов в двух регионах. Выделили дополнительную мощность терминалу по перевалке минеральных удобрений в Усть-Луге. Особое внимание неизменно уделяем социально значимым объектам, подключили к электрическим сетям свыше 700 таких заявителей, в том числе дом-интернат для детей в Курортном районе, детский центр хирургии на Авангардной улице, физкультурно-оздоровительный комплекс в Ломоносовском районе, ряд общеобразовательных школ в нескольких районах города и области.

Спрос на технологическое присоединение со стороны населения и представителей всех уровней бизнеса остается стабильно высоким. За девять месяцев 2025 года компания подключила к электрическим сетям объекты на общую мощность 876 МВт, что на 3% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Что касается прогнозов, то в наступающем году мы ожидаем сохранения уровня спроса на техприсоединение не ниже уровня 2025 года.

BG: С учетом высокого спроса на новые электрические мощности у компании достаточно резервов? Удовлетворяет ли пропускная способность сети всем потребностям двух регионов?

И. К.: Производственные активы компании — более 420 подстанций 35–110 кВ с суммарным резервом мощности около 5 ГВА. Программа комплексного развития электрических сетей 35 кВ и выше разрабатывается на семилетний период и предусматривает, в том числе, мероприятия, необходимые для повышения надежности и увеличения пропускной способности сетей.

Сейчас в утвержденной инвестиционной программе «Россетей Ленэнерго» до 2030 года предусмотрены 22 проекта с мероприятиями по реконструкции существующих и строительству новых подстанций 110 кВ. Прирост трансформаторной мощности после завершения работ превысит 640 МВА, что обеспечивает необходимые условия для экономического роста в обоих регионах. Кроме того, после утверждения Схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2026–2031 годы компания планирует к включению в инвестпрограмму еще 11 титулов, после реализации которых суммарное увеличение трансформаторной мощности на подстанциях составит более 400 МВА.

BG: Фиксируете ли вы рост энергопотребления и какой видите перспективу на ближайшие три года?

И. К.: По всем отраслям, а также по категории «население» за десять месяцев текущего года отмечен рост энергопотребления. Относительно аналогичного периода прошлого года зафиксировано увеличение на 546,3 млн кВт•ч, или 1,99%, в том числе по Санкт-Петербургу — на 431,1 млн кВт•ч, по Ленобласти — на 115,2 млн кВт•ч. В ближайшие три года мы прогнозируем рост данного показателя. Он обусловлен улучшением динамики со стороны крупных потребителей.

BG: Ставка на развитие коммерческих услуг компании, приносящих нетарифные доходы, оправдывает себя?

И. К.: Определенно да. За последние три года объем нетарифной выручки от прочих видов деятельности «Россетей Ленэнерго» вырос в четыре раза. Как и прежде, наиболее востребованными остаются ремонтно-эксплуатационное обслуживание и строительно-монтажные работы. Количество реализованных проектов по «пакетным решениям» выросло втрое. Отмечу, что развитие коммерческих услуг — это не просто источник дохода, но и важный фактор с точки зрения развития, повышения ценности компании для клиента.

BG: Какова дивидендная политика компании на ближайшую перспективу? Будете ли вы придерживаться высоких выплат, несмотря на необходимость финансирования инвестиционной программы, или приоритет будет отдан капитальным вложениям?

И. К.: Компания с большим уважением относится к своим акционерам — как мажоритарным, так и миноритарным, поэтому стремится к повышению акционерной стоимости и привлекательности для рыночных инвесторов. Несмотря на значительные объемы инвестиционной программы, среднесрочный бизнес-план компании предусматривает ежегодные выплаты дивидендов.

Алла Михеенко