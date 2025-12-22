Сетевые перспективы

Электросетевой комплекс СЗФО демонстрирует финансовую устойчивость и рекордный рост капитальных вложений. Ключевые тренды года — форсированное обновление инфраструктуры на фоне роста потребления и интеграция новых технологических решений.

Электросетевой комплекс СЗФО развивается в условиях роста потребления электроэнергии и необходимости ускоренной модернизации инфраструктуры

В 2025 году развитие сетевого комплекса региона шло неравномерно, с концентрацией крупнейших инвестиций в Петербурге, Ленинградской области, а также точечных крупных проектах в Карелии и Новгородской области. Как отмечает управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов, ключевыми направлениями стали замена «слабых звеньев», прежде всего ветхих сетей, ставших причиной аварий в прошлые периоды, обеспечение мощностью крупных инфраструктурных и промышленных объектов (порты, дороги, ВПК), массовое внедрение интеллектуальных систем учета (ИСУ) для снижения коммерческих потерь.

Электросетевой комплекс СЗФО развивается в условиях роста потребления электроэнергии и необходимости ускоренной модернизации инфраструктуры, подчеркивает Максим Абрамов, аналитик ФГ «Финам». В регионе реализуется ряд крупных сетевых проектов. Так, в Мурманской области в рамках соглашения с ПАО «Россети Северо-Запад» было запланировано направить 7,5 млрд рублей на модернизацию и развитие электросетей, включая строительство магистральной подстанции 330 кВ «Арктика».

В Республике Коми инвестпрограмма компании «Россети Северо-Запад» (2,4 млрд рублей) включала ремонт 185 км ВЛ, модернизацию 60 подстанций 35–220 кВ и реконструкцию ПС 35 кВ «Парма», а также развитие электроснабжения индустриального парка «Зеленец» с реконструкцией ПС 110 кВ. А в Карелии в 2025 году шло строительство подстанции «Гранит», проводился ремонт 171 км линий, было модернизировано 77 подстанций 35–110 кВ, реконструировалась ПС 220 кВ «Древлянка», добавляет господин Абрамов. Объем инвестиции на эти цели был запланирован на уровне 2,7 млрд рублей.

Новгородский филиал ПАО «Россети Северо-Запад» в 2025 году также направил 2,9 млрд рублей на реконструкцию сетей с ремонтом линий электропередач и подстанций. А в Псковской области был выполнен ремонт 558 км ВЛ, 36 подстанций 35–110 кВ и 446 трансформаторных подстанций.

Сергей Черепов, директор департамента энергетики компании «Рексофт», относит к крупным направлениям развития электросетевого комплекса СЗФО внедрение цифровых подстанций (ЦПС) и интеллектуальных систем учета электроэнергии (АИИС КУЭ), обеспечение новых потребителей с подключением энергоемких промышленных объектов с учетом импортозамещения. В основном это касается Ленинградской области, где развиваются промзоны, портовые кластеры и Мурманская области (Арктическая зона и судостроение).

Говоря об итогах 2025 года, Сергей Черепов отмечает, что в регионе шли многочисленные проекты по реновации сетей 1960–1980-х годов постройки. Также уделялось внимание вопросу развития распределенной генерация (ВИЭ), расширялась сетевая инфраструктура для подключения малой генерации в удаленных и изолированных районах (Республика Карелия, Архангельская область).

К наиболее крупным проектам СЗФО в 2025 году господин Черепов относит строительство сетей для «Северного широтного хода» и проектов в Арктике (Мурманская область, НАО), модернизацию подстанций в промзоне «Ленинградская» и транспортном хабе Усть-Луга, реконструкцию главных ПС 330 кВ «Центральная», «Парнас» в Петербурге и цифровизацию распредсетей 6–10 кВ в Петрозаводске, Великом Новгороде и Калининграде.

Крупные городские проекты

Петербург и Ленобласть развиваются наиболее активно. В 2025 году фокус здесь сместился с жилищного строительства на промышленную и транспортную инфраструктуру, говорит Дмитрий Орехов. Хотя, как добавляет председатель Ассоциации развития ТЭК Андрей Почелинцев, приходится развиваться и в жилищном секторе, учитывая, что Петербург и Ленобласть входят в число лидеров по строительству жилья. В 2024 году область заняла первое место в России по вводу жилья на душу населения (1,976 кв. м на человека, что в 2,6 раза превысило среднероссийский уровень).

Как сообщили в «Россетях Ленэнерго», в 2025 году акцент в Петербурге был сделан на реализацию комплексной программы повышения надежности электроснабжения потребителей. Был выполнен большой объем работ по реконструкции кабельных линий электропередачи (ЛЭП) 35–110 кВ в Адмиралтейском, Московском, Центральном, Фрунзенском, Пушкинском и Колпинском районах.

Для повышения надежности также реализуется программа по замене силовых трансформаторов на более мощные и установке дополнительных. Продолжаются работы по созданию активно-адаптивной распределительной сети 6–110 кВ на. Это комплексная модернизация существующих электрических сетей во многих районах города.

В сентябре 2024 года ПАО «Россети Ленэнерго» был присвоен статус системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО) на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Получение статуса СТСО означает, в числе прочего, передачу сетевого имущества сетевых компаний, потерявших статус ТСО, муниципальных сетей и бесхозного оборудования в управление «Ленэнерго» начиная с 2025 года, говорит эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Евгений Зеленский.

Консолидация объектов электросетевого хозяйства — одно из важнейших направлений работе, подчеркивают в «Россетях Ленэнерго». В 2025 году в собственность было принято 48 электросетевых комплексов некоммерческих организаций и физических лиц, оформлено около 160 км линий электропередачи а также трансформаторные подстанции суммарной мощностью свыше 12 МВА.

Большой объем был проделан и в части строительства и реконструкции объектов. В частности, была введена в эксплуатацию высокоавтоматизированная подстанция 35 кВ «Песочная», которая обеспечивает электроснабжение потребителей Курортного района.

Фокус на надежность

В компании «Россети Ленэнерго» отмечают, что в 2026 году строительство и реконструкция подстанций продолжится. Запланированы работы в Колпинском, Адмиралтейском, Фрунзенском, Красногвардейском, Приморском районах Петербурга.

Несмотря на рост инвестиций, 2025 год выявил ряд критических уязвимостей сетевого комплекса Северо-Запада, отмечает Дмитрий Орехов. В частности, в мае 2025 года произошла крупная авария в Приозерском районе, оставившая без света около 10 тыс. человек. Это вскрыло проблему недостаточной кольцевой резервации сетей в удаленных районах области. А в июне инцидент произошел в Выборгском районе, и часть территории осталась без напряжения в разгар рабочего дня. Так что локальные проблемы с надежностью кабельных линий в зонах плотной застройки нужно преодолевать, считает эксперт.

Сети СЗФО остаются крайне чувствительными к штормовым воздействиям и в целом отличаются большим износом, особенно в сельской местности (в Новгородской и Псковской областях). В среднем износ мощностей «Россетей Северо-Запад» оценивают на уровне более 80%, поэтому инвестиции в модернизацию сетевого хозяйства в этом регионе как раз и нацелены на ликвидацию наиболее проблемной зоны, отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

«Скорее всего, в связи с большими объемами инвестиционной программы на 2025–2026 годы "Россети Северо-Запад" не будут выплачивать дивиденды по итогам 2025 года, как отказались от выплат и в текущем году по итогам 2024 года»,— указывает госпожа Мильчакова.

Дмитрий Орехов добавляет, что основными задачами являются завершение перехода на отечественное ПО и оборудование для управления сетями (Smart Grid), достижение показателя в 511 ЭЗС в Санкт-Петербурге к концу 2026 года. ПАО «Россети Ленэнерго» планирует в период 2025–2028 годов суммарно освоить около 220 млрд рублей. Это означает сохранение высокого темпа инвестиций в 2026 году (ориентировочно на уровне 55–60 млрд рублей).

Акцент на модернизацию

В 2026 году «Россети Северо-Запад» продолжат реализацию пятилетней программы (2025–2029 годы) с акцентом на модернизацию ЛЭП в регионах присутствия (Архангельск, Вологда, Карелия, Коми, Мурманск, Новгород, Псков).

По словам господина Черепова, основные задачи комплекса на 2026 год — это гарантированное энергоснабжение промышленных проектов, ввод которых запланирован на 2026–2027 годы, полная цифровизация сетевой инфраструктуры высокого напряжения (110 кВ и выше) в ключевых узлах, устойчивость энергомоста в Калининградскую область и развитие изолированных систем в Арктике, пилотные проектов по накоплению энергии (НАЭ) для сглаживания пиковых нагрузок в крупных городах.

«Ожидается рост инвестиций на 5–10% относительно 2025 года, что в сумме составит 90–105 млрд рублей по СЗФО. В основном это связано с инфляцией в строительстве. В Петербурге и Ленобласти объем инвестиций будет направлен на реализацию крупных проектов, получивших положительные заключения Госэкспертизы в 2025 году с планом 40–50 млрд рублей»,— говорит господин Черепов.

В 2026 году перед сетевым комплексом региона стоят задачи по повышению надежности электроснабжения, модернизации распределительных сетей 0,4–110 кВ и обеспечение технологического присоединения крупных потребителей, добавляет Максим Абрамов. В этот период продолжится строительство ключевых объектов ПС 110/10 кВ «Гагарская», комплекса ЛЭП и новой ПС 35/10 кВ для туристического кластера «Валла-Тунтури», а также ПС 110/10 кВ «Хановей». Все они планируются к вводу в эксплуатацию в 2026 году.

Виктория Алейникова