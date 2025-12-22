В условиях дефицита кадров

Сфера подготовки кадров для энергетики находится в процессе активной трансформации и адаптации к новым вызовам. В сложившейся ситуации дефицит квалифицированных сотрудников наблюдается во всех отраслях экономики, но потребность в производстве и потреблении энергии увеличивается и необходимость в подготовке кадров нового поколения еще возрастает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На сегодняшний день при поддержке компаний ТЭК в стране функционирует около 500 инженерных классов, где получают знания более 10,5 тыс. учащихся

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ На сегодняшний день при поддержке компаний ТЭК в стране функционирует около 500 инженерных классов, где получают знания более 10,5 тыс. учащихся

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Эксперты уверены, что технологического лидерства, зафиксированного в Энергетической стратегии России, невозможно достичь без качественной подготовки кадров. Ведь энергетика — важнейшая отрасль как с точки зрения обеспечения остальных отраслей внутри страны, так и в качестве главной экспортной отрасли государства.

Кроме этого, по данным Минэнерго РФ, среднегодовой рост потребления электроэнергии в Единой энергетической системе России до 2030 года составит 2,11%, прогноз роста потребления на 2025 год — около 3%. Это классическая проблема «узкого горлышка»: растущий спрос на энергию и новые технологии упирается в ограниченное предложение кадров. Так, по экспертным оценкам, уже через пять лет российскому ТЭК могут потребоваться около 300 тыс. специалистов в сфере энергетики.

Екатерина Петухова, доцент кафедры отраслевых рынков факультета «Экономика и бизнес» Финансового университета при Правительстве РФ, выделяет несколько ключевых тенденций в сфере подготовки и переподготовки кадров для работы на энергетических объектах. Одна из них — демографический вызов и смена поколений, когда массовый выход специалистов на пенсию создает кадровый голод, особенно по рабочим профессиям и инженерам с опытом.

Кроме того, энергетика становится цифровой, распределенной и, как следствие, требует новых компетенций, например, в сфере кибербезопасности, data science, управления гибридными системами и искусственного интеллекта. Наблюдается усиление роли государства и госкомпаний, реализуются отраслевые программы, создаются отраслевые научно-образовательные консорциумы.

Отдельно эксперт отмечает практико-ориентированный подход вузов, подготавливающих кадры для ТЭК через применение дуального образования, корпоративных кафедр, инженерных конкурсов, целевого обучения. Компании все активнее формируют запрос к вузам и колледжам. Так, в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя — 2025» министр энергетики РФ Сергей Цивилев подчеркнул необходимость развития русской инженерной школы как базы для подготовки технических специалистов и залога успешного будущего отрасли, а министр просвещения РФ заявил, что создаются единые государственные учебники базового и углубленного курса по школьным предметам естественно-научного цикла.

«Таким, образом симбиоз уже существует: на сегодняшний день при поддержке компаний ТЭК в стране функционирует около 500 инженерных классов, где получают знания более 10,5 тыс. учащихся. Параллельно Минэнерго совместно с Министерством просвещения и представителями ТЭК работает над созданием комплексной модели развития таких классов, которая предусматривает внедрение наставничества, элементов геймификации, практико-ориентированных занятий, а также проведение отраслевых олимпиад и конкурсов»,— поясняет госпожа Петухова.

«При этом энергетика — это не только технологии и инженерия, но и программирование, и экономика, и учет, и правовое сопровождение. Таким образом, видится важность образования именно в связке с энергетическими компаниями, стимулирование династийности в энергетической сфере и даже хедхантинг на школьной и университетской скамье с возможностью практики, стажировок в энергокомпаниях»,— добавляет Валерия Минчичова, доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ.

При этом, по словам эксперта, ТЭК в России — довольно прибыльная отрасль с высокими зарплатами, и выпускники понимают, что работа в ней и постоянное самообразование — это игра в долгую с понятными перспективами. Поэтому профпереподготовка и повышение квалификации также очень важны.

«В качестве наиболее перспективных с точки зрения роста отраслей и, соответственно, потребности в кадрах, я бы выделила атомную и гидроэнергетику. Российские компании активно строят АЭС и ГЭС за рубежом, обмениваются технологиями и опытом. И им требуются специалисты инженерного профиля, лингвисты, юристы, экономисты. Это серьезные международные проекты, в которых важна качественная проработка по всем задействованным процессам»,— заключает госпожа Минчичова.

Внутриотраслевой дисбаланс

Ситуация с подготовкой и переподготовкой кадров в российском ТЭК отличается от сегмента к сегменту, что напрямую связано со спецификой и возможностями самих отраслей. На одном полюсе находятся высокотехнологичные, стратегические и, как правило, госкорпоративные сектора: атомная, гидро- и газовая энергетика. Здесь ситуация складывается наиболее благоприятно. «Крупные компании, такие как "Росатом", "Русгидро" и "Газпром", обладают ресурсами для построения целостных образовательных вертикалей. Они активно инвестируют в целевое обучение в ведущих вузах, создают корпоративные учебные центры и академии, формируя для себя кадровый резерв "под ключ". Высокий уровень оплаты труда, социальные гарантии и престиж работы позволяют им привлекать лучших выпускников. Фактически эти компании выступают драйверами всей системы отраслевого образования»,— считает госпожа Петухова.

На другом полюсе, по словам эксперта,— традиционные и зачастую раздробленные сегменты: распределительные сетевые хозяйства во многих регионах, особенно в сельской местности, тепловая генерация на изношенных угольных станциях и сфера ЖКХ, где недостаточное финансирование, устаревшее оборудование и неквалифицированные кадры, а низкая привлекательность работы не позволяет привлечь молодежь.

Отдельным и быстрорастущим сегментом являются возобновляемая энергетика и распределенная генерация, который сталкивается с проблемой «образовательного отставания». Спрос на таких специалистов опережает возможности учебных заведений, которым не хватает актуальных программ и преподавателей с практическим опытом в этих новых областях.

Дмитрий Богданов, директор НОЦ «Газпромнефть-Политех» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, считает, что ситуация с кадрами в разных сегментах ТЭК действительно отличается. В эксплуатации и обслуживании оборудования особенно востребованы специалисты, которые работают «на земле» с реальными объектами: электрики, наладчики, операторы станций. Это узкие профессии, требующие высокого уровня ответственности и хорошей физической подготовки, поэтому конкуренция за молодых специалистов здесь заметно выше. В проектно-расчетном сегменте картина иная: вузы выпускают достаточно таких инженеров, и часть из них в итоге уходит в смежные инженерные области и IT-проекты. Это естественное перераспределение кадров в пользу наиболее динамичных направлений экономики.

«Ситуация стабильна в тех отраслях, где компании выстроили связь с университетами, поддерживают отраслевые колледжи и инвестируют в собственные центры переподготовки. Там удается минимизировать разрыв между выпускником и реальными квалификационными требованиями. Если к этому прибавить высокую зарплату и наличие социальных программ, то можно говорить о стабильном кадровом состоянии. К таким секторам относятся атомная энергетика и нефтегазовый сектор. Также в электроэнергетике подобную работу ведут несколько крупных компаний. Сложнее ситуация в сегментах с низкой зарплатой, высоким уровнем аварийности, устаревшей инфраструктурой и нехваткой технологий: в электросетевом хозяйстве, теплосетях, угольном секторе и, как ни странно, возобновляемой энергетике»,— резюмирует Игорь Барциц, директор по научно-образовательной деятельности АО «Всероссийский теплотехнический институт».

Локальные особенности

Санкт-Петербург — один из ведущих научно-образовательных центров энергетики России, что определяет его концентрацией ведущих вузов, наличия отраслевых НИИ и конструкторских бюро, что создает уникальную среду для совмещения образования, науки и практики. «Основной площадкой для подготовки кадров являются крупные организации, такие как Ленинградская АЭС (филиал "Росэнергоатома"), АО "Титан-2". Именно в Санкт-Петербурге готовят кадры не только для внутреннего рынка, но и для зарубежных проектов (АЭС, электросетевые объекты), включая инженеров с языковой подготовкой»,— отмечает госпожа Петухова.

По словам господин Богданова, исторически город насыщен крупными проектными институтами (ВНИПИЭТ, «Ленгидропроект» и др.). Эти организации также создают огромный спрос на инженерные кадры с высокой квалификацией в области проектирования и расчетных работ. Однако существует интересный парадокс: рабочих мест для проектных специалистов в городе больше, чем выпускников профильных вузов. Поэтому компании активно привлекают инженеров из регионов. Таким образом, Петербург становится своеобразным центром притяжения для талантливых кадров со всей России: люди приезжают сюда ради опыта и карьерного роста в крупных проектных организациях.

Антонина Егорова