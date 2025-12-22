Догонять убегающий поезд

Активная цифровизация российской экономики, в том числе топливно-энергетического комплекса страны, началась более пяти лет назад. Казалось бы, достаточный срок для того, чтобы модернизировать и приспособить под требование времени все ключевые процессы в отрасли. Однако на деле оказывается, что ТЭК постоянно должен «догонять» основные тенденции: приспосабливаться под пандемию, потом под санкции, под уход зарубежных вендоров. И как только энергетика решала один «провисающий» вопрос в цифровизации, сразу возникали новые вызовы, которые снова заставляли следовать в фарватере уже случившихся событий.

Возможно, подобная ситуация одинакова для всех отраслей и стран, разумеется, со своей спецификой. Однако пытаться мыслить стратегически, упреждать будущие риски, прогнозировать развитие глобальных трендов все-таки необходимо. Для этого, кстати, тоже требуется существенная модернизация, ведь для нормального прогнозирования нужны данные, а они в составе такой огромной отрасли, как энергетический комплекс, также требуют цифровой систематизации.

Помимо глобальных, системных проблем, энергетикам приходится решать вопросы и более локального характера, тем не менее тоже серьезно влияющие на развитие. Например, воровство электричества тоже не стоит на месте и на смену старым дедовским методам безучетного потребления приходят новые — продвинутые и высокотехнологичные. То есть и на этом направлении идет «гонка вооружений» и требуются цифровизация и принципиально иной подход.

На этом фоне, разумеется, ключевым вопросом становится вопрос подготовки кадров: они, как известно, решают все. Но и здесь, как говорят специалисты, отрасли приходится следовать за убегающим поездом: готовить специалистов для решения проблем, которые возникали еще вчера, не успевая за появлением новых требований. Во многом проблему могла бы решить цифровизация, но и для этого тоже нужны специалисты, которых не хватает. Возникает замкнутый круг.

Валерий Грибанов, редактор Business Guide «Энергетический потенциал»