Розничные кассы в РФ блокируют каждую 45-ю покупку граждан благодаря инструментам маркировки

За первые три квартала 2025 года «Честный знак» предотвратил продажи почти 2 млрд единиц продукции. Средний показатель — 45 блокировок на каждую 1 тыс. покупок. Об этом на сессии «Опоры России» «Год с маркировкой. Итоги 2025» сообщил начальник управления контроля за продукцией в обороте Роспотребнадзора Андрей Пучковский.

По словам господина Пучковского, приоритетом для Роспотребнадзора сегодня является контроль за соблюдением разрешительного режима продажи товаров, поскольку именно корректная работа с потребителем на кассе позволяет значительно снизить риски оборота нелегальной и потенциально опасной для людей продукции. Одновременно решается и более фундаментальная задача — совершенствование контроля за безопасностью продукции в обороте.

«Основной причиной для блокировки продаж стала просроченная продукция. На втором месте — попытка продать товары с нарушением требований законодательства, на третьем — реализация потенциально небезопасной продукции. Цифровая маркировка стала эффективным инструментом пресечения нарушений в официальной торговле»,— прокомментировал Андрей Пучковский.

Система маркировки видит и регионы, где чаще всего применяются запреты продаж. Лидером по количеству блокировок в пересчете на 1 тыс. продаж стал Санкт-Петербург (133), за ним следуют Московская область (119), Краснодарский край (32), Новосибирская область (31) и Красноярский край — 29 блокировок на 1 тыс. продаж.