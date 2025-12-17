Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Песков о новом визите Уиткоффа, санкциях и прямой линии Путина

Песков: Москве известно о планах по введению новых санкций против РФ

Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов. Пресс-секретарь президента сообщил, что на этой неделе Уиткофф не планирует приезжать в Россию. По его словам, каждый новый контакт с российской стороной позволяет представителям администрации президента США Дональда Трампа лучше понять позицию Москвы. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Об украинском урегулировании

  • Уиткофф — член команды Трампа, в переговорах он реализует линию президента США. У него появляется возможность лучше понять позицию Москвы по наиболее актуальным вопросам в ходе поездок в РФ.
  • На этой неделе визита Уиткоффа в Москву не планируется. США проинформируют нас об итогах работы с украинцами и европейцами по мере их готовности.
  • Кремль не намерен обсуждать через прессу в целом темы или отдельные пункты в контексте украинского урегулирования.

О санкциях

  • Москве хорошо известно, что в ряде кабинетов в Вашингтоне есть планы по введению новых санкций против РФ.
  • Любые санкции вредят налаживанию отношений.

О планах Путина

  • Путин посвятит большую часть дня подготовке к прямой линии.
  • Огромное количество россиян получают решение вопросов, которые они отправляют на прямую линию с Путиным.
  • В среду президент на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ примет участие в церемонии награждения Героев России и заслушает доклад Белоусова.

