Песков о новом визите Уиткоффа, санкциях и прямой линии Путина
Песков: Москве известно о планах по введению новых санкций против РФ
Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов. Пресс-секретарь президента сообщил, что на этой неделе Уиткофф не планирует приезжать в Россию. По его словам, каждый новый контакт с российской стороной позволяет представителям администрации президента США Дональда Трампа лучше понять позицию Москвы. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Об украинском урегулировании
- Уиткофф — член команды Трампа, в переговорах он реализует линию президента США. У него появляется возможность лучше понять позицию Москвы по наиболее актуальным вопросам в ходе поездок в РФ.
- На этой неделе визита Уиткоффа в Москву не планируется. США проинформируют нас об итогах работы с украинцами и европейцами по мере их готовности.
- Кремль не намерен обсуждать через прессу в целом темы или отдельные пункты в контексте украинского урегулирования.
О санкциях
- Москве хорошо известно, что в ряде кабинетов в Вашингтоне есть планы по введению новых санкций против РФ.
- Любые санкции вредят налаживанию отношений.
О планах Путина
- Путин посвятит большую часть дня подготовке к прямой линии.
- Огромное количество россиян получают решение вопросов, которые они отправляют на прямую линию с Путиным.
- В среду президент на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ примет участие в церемонии награждения Героев России и заслушает доклад Белоусова.