Песков о новом визите Уиткоффа, санкциях и прямой линии Путина

Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов. Пресс-секретарь президента сообщил, что на этой неделе Уиткофф не планирует приезжать в Россию. По его словам, каждый новый контакт с российской стороной позволяет представителям администрации президента США Дональда Трампа лучше понять позицию Москвы. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Об украинском урегулировании

Уиткофф — член команды Трампа, в переговорах он реализует линию президента США. У него появляется возможность лучше понять позицию Москвы по наиболее актуальным вопросам в ходе поездок в РФ.

На этой неделе визита Уиткоффа в Москву не планируется. США проинформируют нас об итогах работы с украинцами и европейцами по мере их готовности.

Кремль не намерен обсуждать через прессу в целом темы или отдельные пункты в контексте украинского урегулирования.

О санкциях

Москве хорошо известно, что в ряде кабинетов в Вашингтоне есть планы по введению новых санкций против РФ.

Любые санкции вредят налаживанию отношений.

О планах Путина