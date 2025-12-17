Госдума повысила штрафы за перевозку детей без автокресел

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, ужесточающий наказание за перевозку детей без использования автокресел и ремней безопасности.

Проект поправок к ч. 3 ст. 12.23 КоАП внесли в марте 2025 года в Госдуму сенаторы Андрей Кутепов и Игорь Тресков. Изначально штраф для таких водителей было предложено повысить с 3 тыс. до 5 тыс. руб., а для юрлиц — с 100 тыс. до 200 тыс. руб.

Ко второму чтению были внесены поправки, которые приравняли индивидуальных предпринимателей к юрлицам. Самозанятых таксистов, согласно новым поправкам, за этот проступок будут штрафовать как должностных лиц — на 25-50 тыс. руб. В таком же виде проект одобрили в третьем чтении.

Необходимость ужесточения наказания авторы объясняли данными МВД, по которым в 2020–2024 годах произошло 83 тыс. ДТП с участием детей. В них погибло 2,7 тыс. несовершеннолетних.

Полина Мотызлевская