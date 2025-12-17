На Маршалловых Островах впервые в мире ввели базовый безусловный доход

Власти Маршалловых Островов ввели базовый безусловный доход (ББД), который подразумевает регулярные выплаты средств от государства всем без исключения гражданам вне зависимости от уровня личного дохода. Граждане Маршалловых Островов будут получать от правительства по $200 ежеквартально — без каких-либо условий. ВВП на душу населения на Маршалловых Островах по состоянию на 2025 год составляет около $8290, средний доход граждан — $0,8–1 тыс. в месяц.

Это первое в мире введение ББД на общенациональном уровне. Ранее пилотные проекты на уровне отдельных городов или небольших регионов проводились в таких странах, как Канада, Италия, Иран, Швейцария, Финляндия, Индия, Кения, Намибия, ЮАР и некоторых других. Уникальность введения ББД на Маршалловых Островах, население которых составляет около 42 тыс. человек, заключается еще и в том, что граждане будут получать выплаты как в обычной валюте, так и в стейблкоинах, обеспеченных государственными облигациями США.

Власти островного государства отмечают, что размер ББД не настолько велик, чтобы люди перестали работать и начали бездельничать. Об опасности таких последствий ББД часто говорят его критики. «Мы, правительство, просто не хотим оставлять кого-то позади,— сообщил в интервью The Guardian министр финансов страны Дэвид Пол.— $200 на человека раз в квартал — это $800 в год на человека, не настолько много, чтобы бросать работу. Но мы считаем это хорошим моральным подспорьем для людей».

Евгений Хвостик