В Ярославле народным дружинникам будут платить 400 рублей за час рейда

В Ярославле для народных дружинников вводится денежное вознаграждение в размере 200 руб. за один час дежурства. С учетом областной выплаты час рейда будет оплачиваться в размере 400 руб. Вопрос рассмотрели на заседании муниципалитета 17 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

В 2024 году в регионе начали материально стимулировать народных дружинников, которые участвуют в охране общественного порядка. На заседании начальник управления по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и территориальной безопасности Александр Белозеров сообщил, что местных властей призвали подключиться к этой работе.

«Органам местного самоуправления рекомендовано запланировать выплаты материального стимулирования народным дружинникам за счет средств местных бюджетов из расчета 50% от установленной денежной выплаты в 400 руб. за час дежурства, что составляет 200 руб. за час.»,— сказал господин Белозеров.

На эти цели потребуется 3,1 млн руб. Порядок выплаты ежемесячного денежного вознаграждения закрепят муниципальным правовым актом мэрии Ярославля.

Алла Чижова