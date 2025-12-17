В Оренбургской области суд рассмотрит дело о гибели двух рабочих при возведении вышки связи
В Первомайский районный суд направлено уголовное дело в отношении руководителя производственного участка коммерческой организации. Он обвиняется по ч. 3 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Об этом сообщают СУ СКР и прокуратура Оренбургской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По версии следствия, обвиняемый нарушил требования охраны труда и промышленной безопасности, допустив к работам лиц, не обладающих специальными знаниями и навыками. 20 июня шла подготовка к монтажу опоры антенно-мачтового оборудования — вышки связи.
Во время строительно-монтажных работ специализированного оборудования на объекте нефтепроводной компании вблизи пос. Маштаково железобетонные плиты сместились и упали на двоих водителей подрядной коммерческой организации. Потерпевшие скончались на месте происшествия.