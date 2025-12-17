В Челябинской области начальника райотдела ГАИ подозревают в коррупции

Следственные органы Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении начальника отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Кунашакскому району. Его подозревают в получении взятки в значительном размере, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

По версии следствия, с апреля по сентябрь этого года сотрудник ГАИ получил через посредников взятки от директора коммерческих компаний в виде 40 т щебня и 30 т чернозема. Взамен начальник отделения не составлял протоколы о нарушении правил дорожного движения в отношении водителей грузовиков компании, считает следствие.

Преступление выявили сотрудники УФСБ РФ по Челябинской области. В настоящий момент дома у подозреваемого проводят обыски. Планируется предъявить ему обвинение и избрать меру пресечения.