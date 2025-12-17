Власти дали названия трем скверам, улице и площади в Нижнем Новгороде

Гордума Нижнего Новгорода 17 декабря утвердила решения о присвоении наименований трем скверам, улице и площади. Ранее вопросы одобрил городской комитет по увековечению, сегодня все пять вопросов одобрили без докладов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зачатская площадь

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Зачатская площадь

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Одну из новых улиц Нижнего Новгорода предложено назвать в честь 80-летия Победы — в перспективной застройке участка между деревней Ольгино и поселком Луч в Приокском районе.

Зачатской площадью назвали участок в границах улицы Кожевенной и Нижневолжской набережной, рядом с Зачатьевской башней Нижегородского кремля. По данным архивных документов, исторически башня также называлась Зачатской.

Сквер в Нижегородском кремле рядом с Михаило-Архангельским собором получил наименование в честь основателя города Юрия Всеволодовича.

В Автозаводском районе сквер вдоль проспекта Ильича (от улицы Красных партизан до улицы Ватутина) назвали в честь хоккеиста, двукратного олимпийского чемпиона Виктора Коноваленко. Сквер вдоль того же проспекта от улицы Лоскутова до проспекта Октября — в честь главного конструктора ГАЗа Андрея Липгарта.

Галина Шамберина