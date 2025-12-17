В Прикамье с 1 января вырастет стоимость техосмотра автомобилей

С 1 января 2026 года в Пермском крае повысится стоимость проведения технического осмотра транспорта. Об этом свидетельствует информация в постановлении правительства Пермского края.

Техосмотр легковых автомобилей, допустимая максимальная масса которых не превышает 3,5 тонны (категория M1), вырастет до 1203 руб., на 105 руб. по сравнению с установленными в январе 2025 года расценками.

Для грузовых автомобилей, допустимая максимальная масса которых не превышает 3,5 тонны (N1), размер оплаты увеличится до 1315 руб., на 114 руб. Для грузовых автомобилей, допустимая максимальная масса которых превышает 3,5 тонны (N2) — до 2397 руб., на 208 руб. Для грузовых автомобилей, допустимая максимальная масса которых не превышает 12 тонн (N3) — до 2589 руб., на 225 руб.