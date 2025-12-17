В Красноярске продают спортклуб «Стрела» по делу о банкротстве «Сибстройинвеста»

Конкурсный управляющий ООО «Сибстройинвест» Енне Пичугова объявила о проведении электронных торгов по продаже нежилого помещения площадью 2,8 тыс. кв. м в Красноярске за 162,7 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Открытый аукцион назначен на 10 февраля 2026 года, заявки на участие принимаются до 5 февраля 2026 года.

Объект недвижимости расположен на улице Петра Словцова, зд. 12а, и занимает три этажа. Согласно информации, указанной в сервисе 2ГИС, в здании находится семейный спортивный клуб «Стрела». В лот также вошли право аренды земельного участка площадью 3,6 тыс. кв. м, на котором располагается комплекс, мебель, спортивные тренажеры, компьютерное оборудование, кондиционер, ионизатор, гири, гантели и др.

ООО «Сибстройинвест» признано банкротом решением Арбитражного суда Красноярского края в августе 2024 года. В отношении предприятия открыто конкурсное производство. По данным Rusprofile, компания была основана в декабре 2005 года в сфере деятельности спортивных объектов. Общество принадлежит Степану и Семену Карандиным (по 35% каждый) и Юлии Кудряшовой (30%).

Лолита Белова