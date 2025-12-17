Замглавы департамента мэрии Омска осужден за превышение должностных полномочий

Центральный районный суд Омска вынес решение по делу о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст.286 УК РФ) в отношении 36-летнего экс-замдиректора департамента городского хозяйства администрации Омска Николая Машкова. Об этом сообщила пресс-служба судов региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, департамент городского хозяйства заключил контракт на строительный контроль работ по капитальному ремонту фасадов и крыш многоквартирных домов в Омске в рамках проведения в 2019 году XVI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Понимая, что деятельность подрядчика препятствует скорейшему освоению бюджетных средств, фигурант дела инициировал расторжение с ним муниципального контракта. Он сообщил руководителю департамента заведомо ложную информацию о том, что подрядчик нарушает условия договора.

Чтобы исключить проведение нового отбора исполнителя, он внес изменения в проект контракта. «В результате его действий произошло включение недостоверных сведений о выполненных работах на сумму свыше 17 млн руб. при ремонте одного из многоквартирных домов в Омске»,— сообщили в СКР по Омской области.

Николай Машков вину не признал. Суд назначил ему три года колонии общего режима с лишением права занимать должности на аналогичный срок.

Михаил Кичанов