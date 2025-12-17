В Оренбуржье будут заключать инфраструктурные договоры с застройщиками для стройки детсадов и школ

В Оренбуржье будут использовать новый инструмент для работы с застройщиками — инфраструктурный договор — для обеспечения детсадами и школами. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства региона, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Еремина, Коммерсантъ Фото: Анастасия Еремина, Коммерсантъ

В рамках документа в обязанности застройщика входит целевой взнос в бюджет региона на обеспечение жилой застройки социальными объектами — детскими садами и школами. Сумма взноса фиксированная и вычисляется на основе статистических сведений о количестве детей и стоимости создания одного места в системе образования. Расчет проводится за кв. м общей площади жилых помещений.

Инфраструктурный договор будет заключаться на добровольной основе. Он не будет распространяться на объекты под комплексное развитие территорий, в рамках которого застройщик сам возводит необходимые социальные объекты.

В правительстве Оренбуржья отмечают, что финансирование по инфраструктурному договору можно использовать как для строительства новых объектов образования, так и для реконструкции или ремонта существующих.

Руфия Кутляева