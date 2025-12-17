Дагестан поставил в Крым и Кубань свыше 1,5 млн саженцев винограда

Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов и глава комитета по виноградарству Шериф Керимханов обсудили успехи отрасли на рабочей встрече, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Дагестан отправил в Крым 840 тыс. саженцев, а в Краснодарский край — 500 тыс. штук. Общий объем превысил 1,5 млн, что стало возможным благодаря запуску собственного питомника.

До 2022 года республика закупала саженцы в Европе, но Абдулмуслим Абдулмуслимов предложил развивать местное питомниководство. Глава Дагестана Сергей Меликов поддержал инициативу. В Сулейман-Стальском районе открыли комплекс ООО «Планта» в селе Даркуш-Казмаляр на 40 га. Туда высадили свыше 3 млн саженцев.

В 2024 году Россельхозцентр сертифицировал 5,87 млн саженцев, из них 2 млн — привитые. Дагестан закрыл свои нужды в 3 млн штук и начал экспорт. В 2025 году производство выросло до 8 млн саженцев, включая 2,45 млн привитых, на 43% больше плана. Питомники адаптировали материал под местные почвы и климат.

Абдулмуслим Абдулмуслимов ведет переговоры о поставках в Узбекистан и новые территории, включая Запорожскую область. Отрасль получила господдержку свыше 900 млн рублей в 2025 году. Урожай винограда в 2024-м достиг рекорда — 301,5 тыс. тонн при 126 ц/га. Дагестан усиливает позиции на рынке благодаря импортозамещению.

Станислав Маслаков