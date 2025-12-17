Два жителя Херсонской области погибли при атаке ВСУ

В результате атаки ВСУ в Херсонской области погибли два человека. Еще один мирный житель получил ранения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Господин Сальдо также сообщил о двух погибших мужчинах в Голой Пристани после удара украинской армии по легковому автомобилю. В Новой Каховке ранена 74-летняя женщина. Ее госпитализировали в Новокаховскую центральную больницу.

В Брилевке Алешкинского округа ВСУ с помощью БПЛА ударили по частному дому. Там также обнаружен невзорвавшийся беспилотник. Информацию передали группам разминирования.