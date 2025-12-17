Роспотребнадзор Башкирии привлек к ответственности авиакомпанию по жалобе пассажира

Роспотребнадзор по материалам Уфимской транспортной прокуратуры вынес предупреждение авиакомпании за оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов (ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ). Название авиакомпании не сообщается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как пояснили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры, в августе этого года авиаперевозчик по техническим причинам заменил самолет, следовавший по маршруту Уфа — Новый Уренгой, на воздушное судно с меньшей пассажировместимостью. В результате одному пассажиру, оплатившему билет, не хватило места на борту, и его отправили другим рейсом.

Майя Иванова