Нововоронежская АЭС успешно прошла международную партнёрскую проверку ВАО АЭС

На Нововоронежской АЭС завершилась международная партнёрская проверка Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные станции (ВАО АЭС), в которой приняли участие 20 экспертов из России, Китая, ОАЭ, Индии, Болгарии и Армении.



Фото: Роман Пышкин

Главная цель партнёрской проверки — повышение безопасности и надежности АЭС путем сравнения ее деятельности с лучшими мировыми практиками. Она проводится раз в четыре года и является обязательной для всех АЭС — членов ВАО АЭС.

В течение двух недель эксперты работали в рамках двенадцати производственных направлений предприятия, среди которых эффективность организации управления, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт, химия, инженерно-техническое обеспечение, радиационная и противопожарная защита, подготовка персонала, противоаварийная готовность, использование опыта эксплуатации.

Команда партнерской проверки наблюдала за работой персонала, следила за осуществлением производственных и технологических процессов на всех действующих энергоблоках Нововоронежской АЭС и общестанционных системах.

«Особенность Нововоронежской АЭС состоит в том, что на ней представлено несколько поколений реакторов ВВЭР: от энергоблоков советского типа до современных. Поэтому команде экспертов было сложно давать какую-либо общую оценку работы АЭС. Но я думаю, что она справилась с этой трудностью и нашла общий язык с персоналом. Рекомендации, которые мы дали, помогут Нововоронежской АЭС стать еще лучше», — прокомментировал руководитель партнерской проверки Сергей Шишкин.

Также эксперты отметили пять сильных сторон Нововоронежской АЭС в области эксплуатации, химии и обучения персонала. Это использование фотолюминесцентной маркировки на ячейках каналов систем безопасности, внедрение системы информационной поддержки оператора, использование установки моделирования тепловых физических и химических процессов для корректировки водно-химического режима систем основной охлаждающей воды, химическая очистка оросителей башенной испарительной градирни от карбонатных отложений, современные тренажеры для обучения персонала.

«Мы получили комплексную и независимую оценку состояния безопасности наших энергоблоков. Убежден, что партнерские проверки — это мощный инструмент для совершенствования различных направлений деятельности АЭС. Это побуждает нас к действиям, направленным на повышение безопасности работы атомной станции», — подчеркнул на заключительном совещании директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Первый заместитель директора Московского центра ВАО АЭС Анатолий Кириченко вручил Владимиру Поварову сертификат, подтверждающий, что партнерская проверка прошла успешно, без нарушений, в соответствии с нормами и правилами. Также директору Нововоронежской АЭС предоставили предварительный отчёт по результатам партнёрской проверки.