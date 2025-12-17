Т-Банк рассказал о схеме мошенничества через запугивание гонконгским гриппом

В России появилась новая мошенническая схема, которая предполагает запугивание граждан гонконгским гриппом. Ее обнаружили специалисты Т-Банка через ИИ-сервис. Об этом сообщил заместитель руководителя центра экосистемной защиты кредитной организации Илья Александров ТАСС.

Во время звонка злоумышленники представляются сотрудниками поликлиники, пугают граждан эпидемией нового вируса и убеждают сказать код от «Госуслуг» якобы для записи на прием к врачу. После мошенники повторно звонят жертвам, представляются сотрудниками силовых ведомств и сообщают жертвам, что у них пытаются украсть деньги.

Для защиты от подобных атак Т-Банк ввел новый сценарий с гриппом в технологию «Нейрощит», которая на основе ИИ анализирует звонок в реальном времени и может разорвать связь, если распознает признаки мошенничества. Совместно с другими системами она выявляет около 82 млн подозрительных звонков в месяц, сообщили в кредитной организации.

Первые звонки по новой мошеннической схеме начали поступать во фрод-рулетку Т-Банка после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала гонконгский грипп доминирующим штаммом в России. Специалисты рекомендуют никогда не называть коды из СМС и не переводить деньги на неизвестные счета.

Проект фрод-рулетки Т-Банк запустил в ноябре. С помощью сервиса пользователи в реальном времени могут пообщаться с мошенниками и изучить их приемы. Также это помогает уберечь других граждан от влияния злоумышленников, поскольку звонок помогает занять время преступника, тем самым уменьшая количество их жертв за день. По данным Т-Банка, телефонное мошенничество стало самым популярным в этом году (+31% год к году), а средний возраст злоумышленников уменьшился с 39 до 33 лет.