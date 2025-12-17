В НАК посоветовали молча вешать трубку при звонке незнакомца

Национальный антитеррористический комитет (НАК) рекомендует сразу прерывать разговоры с незнакомыми абонентами, чтобы злоумышленники не могли получить образец голоса. Представитель НАК Андрей Пржездомский рассказал, что мошенникам достаточно нескольких слов, чтобы впоследствии использовать их в незаконных целях.

«Не искушайте судьбу, положите трубку, даже не пытайтесь общаться, — сказал господин Пржездомский (цитата по РИА Новости). — Про искусственный интеллект говорили — достаточно пары ваших слов».

Если разговор с незнакомцем все же состоялся и вызвал подозрения, в НАК советуют немедленно обратиться в правоохранительные органы — в МВД или ФСБ.