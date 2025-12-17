Автобус с удмуртскими вахтовиками перевернулся в Башкирии

Днем 16 декабря вахтовый автобус Mercedes, направлявшийся из города Туймазы В Башкирии в село Галаново в Удмуртии, опрокинулся в кювете прямо перед железнодорожным переездом. В салоне находилось 16 пассажиров, двое получили травмы. Пострадавшие госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Башкирии.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Башкортостану

По данным местного МВД, 55-летний водитель микроавтобуса при повороте не справился с управлением и допустил занос передней оси, после чего произошел удар в опору линии электропередач с последующим опрокидыванием транспорта. После ДТП пассажиры, не пострадавшие в аварии, продолжили путь на резервном транспорте.

Нефтекамский межрайонный следком возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК, до двух лет лишения свободы). В рамках расследования представители силовых структур осмотрят автобус, путевую документацию перевозчика и проведут правовую оценку действий водителя.