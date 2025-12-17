Завершено расследование дела экс-главы красноярского ГИБДД

Следователями завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника управления ГИБДД ГУ МВД по Красноярскому краю Андрея Сиротина. Ему вменяют получение взяток (ч. 3, ч. 5, ст. 290, ч. 5 ст. 290 УК РФ) и превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщает СУ СКР региона.

Фото: ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю Андрей Сиротинин

По версии следствия, с февраля по октябрь 2024 года страж порядка вместе с начальником отдела оперативного управления и техническим директором коммерческой организации через посредника и лично получили от двоих жителей региона 925 тыс. руб. За эту сумму, считает следствие, фигурант дела помог присвоить 11 автомобилям «красивые» номера.

Кроме того, с марта по май 2024 года Андрей Сиротин, установили правоохранители, обеспечил сдачу экзамена на право управления автомобилем своему знакомому. Тот за это выполнил ремонт в квартире полицейского на 100 тыс. руб. В том же году обвиняемый освободил другого знакомого от привлечения к административной ответственности за излишне темную тонировку на автомобиле. Ответной услугой стало выполнение электромонтажных работ в квартире Андрея Сиротина на 120 тыс. руб.

