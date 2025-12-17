Избран глава Брейтовского округа

Главой Брейтовского муниципального округа избран временно исполняющий обязанности главы округа Дмитрий Коновалов. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в министерстве регионального развития Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Коновалов

Фото: Правительство Ярославской области Дмитрий Коновалов

Фото: Правительство Ярославской области

Кандидатуру господина Коновалова утвердили депутаты муниципального совета Брейтовского округа на заседании 17 декабря. За него проголосовали 15 из 16 членов совета. Также в конкурсе участвовали главный редактор газеты «Брейтовские новости» Людмила Орлова, депутат муниципального совета Алексей Лестов и бывший заместитель главы администрации Антон Гниненко.

Дмитрий Коновалов является сторонником партии «Единая Россия», он исполняет обязанности главы с 3 октября. Дмитрий Коновалов ранее работал на руководящих должностях в различных структурах в Ярославской и Калининградской областях, занимался общественной работой в сферах краеведения, сохранения культурного наследия, развития туризма. До назначения в Брейтово был советником главы Рыбинска.

Антон Голицын