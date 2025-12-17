МВД раскрыло группу «теневых банкиров» с доходом в 40 млн рублей

УМВД по Ульяновской области пресекло деятельность незаконной финансовой организации, специализировавшейся на обналичивании денег. По предварительным оценкам, общий доход «теневых банкиров» составил около 40 млн руб., сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным следствия, участники группы разработали схему получения комиссионных за проведение банковских операций без соответствующей лицензии Центробанка. Использовались аффилированные юридические лица, заключавшие договоры с клиентами на предоставление услуг в сфере строительства и ремонта. Через цепочку поддельных соглашений денежные средства переводились в наличный оборот и передавались заказчикам.

Клиентами организации были представители бизнес-структур из Москвы и Ульяновской области, отметили в МВД. Для легализации полученных средств злоумышленники создали агентство недвижимости, предлагавшее приобрести квартиры у застройщиков со скидкой за наличный расчет.

По данным полиции, покровителем группы была одна из криминальных группировок. В ходе расследования был задержан лидер ОПГ. По предварительным данным, в противозаконной деятельности участвовали не менее 14 человек и около 100 юрлиц. Возбуждено уголовное дело по статьям 210, 172, 174 и 187 УК РФ.