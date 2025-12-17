ФСБ предотвратила теракт в колонии в Ростовской области

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в исправительной колонии в Ростовской области. По данным ведомства, его готовили отбывающие наказание граждане одной из стран Средней Азии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления ведомства по региону.

В сообщении спецслужбы указывается, что подозреваемые — сторонники террористической организации. Они подготовили план по захвату сотрудников колонии в заложники и поджогу зданий.

Против заключенных возбудили дело по статье о покушении на теракт. При обысках у подозреваемых нашли «заточки», телефоны с террористическими материалами и куски ткани с изображением, похожим на флаг террористической организации.

Никита Черненко