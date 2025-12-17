МАГАТЭ предупредил о возможном повышении уровня радиации после удара по ЧАЭС

Любые работы на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) могут вызвать повышение уровня радиации после повреждения саркофага. Об этом заявила глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью «РИА Новости».

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Рафаэль Гросси

В декабре МАГАТЭ сообщали, что после февральского удара новый саркофаг на Чернобыльской АЭС утратил основные функции обеспечения безопасности. По словам господина Гросси, той защиты от распространения радиации, которая была раньше, уже нет. Со временем ситуация может ухудшаться.

Как утверждает глава МАГАТЭ, любые работы, связанные с обращением и перемещением высокоактивных материалов, приводят к стремительному росту радиационного фона. Вопрос о возобновлении работ требует дополнительного анализа, построения режимов мониторинга и определения уровней, заявил господин Гросси.

14 февраля БПЛА ударил по Чернобыльской АЭС. Сотрудники МАГАТЭ установили, что дрон пробил отверстие в крыше защитного сооружения диаметром около 6 м. Конструкция самого здания не была повреждена. Измерения уровня радиации не показали, что он превышает норму.