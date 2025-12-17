УФАС признало неэтичной рекламу копейского магазина «Анютка»

Управление ФАС России по Челябинской области признало неэтичной рекламу копейского магазина. В ней обнаружены бранные слова и оскорбление чувств граждан, сообщает пресс-служба ведомства.

Дело по признакам нарушения рекламного законодательства было возбуждено в сентябре этого года по жалобе местного жителя. В садовом товариществе «Дзержинец» в Копейске размещается реклама продуктового магазина «Анютка», в которой используются бранные слова.

В ходе рассмотрения дела Челябинское УФАС обратилось к членам ассоциации маркетинговой индустрии «Рекламный совет», а также экспертному совету по рекламе и защите от недобросовестной конкуренции при управлении для оценки спорной рекламы.

«Большинство экспертов увидели в рекламе магазина использование бранного слова и считают, что размещение подобной рекламы недопустимо в соответствии с действующими нормами морали и нравственности»,— сообщает ведомство.

В результате реклама признана ненадлежащей. Рекламодателю выдано предписание о демонтаже баннера. Кроме того, УФАС рассмотрит вопрос о привлечении нарушителя к ответственности.