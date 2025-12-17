В Самарской области на 5,219 млн рублей оштрафовали УК за ненадлежащее содержание домов

Управляющие организации Самарской области оштрафовали на общую сумму в 5,219 млн руб. за ненадлежащее выполнение обязанностей по содержанию многоквартирных домов. Об этом сообщает государственная жилищная инспекция региона.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В отношении 13 директоров УК в суд направлены материалы для назначения наказания в виде дисквалификации. Шесть компаний привлечены к ответственности по ч. 3 ст. 14.1.3 КоАП РФ (грубые нарушения лицензионных требований).

По 12 делам управляющим компаниям вынесены предупреждения, так как правонарушения были совершены впервые.

Руфия Кутляева