В Нижнем Новгороде произошел пожар в ангаре площадью почти 500 кв. метров

На улице Вятской в Приокском районе Нижнего Новгорода утром 17 декабря загорелся ангар, в котором расположен автосервис. По данным МЧС, на момент возгорания в ангаре находились баллоны и автомобиль. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

К 10:00 пожар был локализован на площади 470 кв. м. Еще через полчаса было ликвидировано открытое горение. Погибших и пострадавших нет.

В ликвидации последствий пожара от МЧС принимали участие 52 человека и 11 единиц.

Андрей Репин