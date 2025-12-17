В центре Волгограда построят участок водопровода за 61,8 млн рублей

МУП «Городской канал г. Волгограда» нашел подрядчика на строительство двух водоводов на участке от улицы Вучетича до кинотеатра «Юбилейный». Контракт на сумму 61,8 млн руб. выиграло местное ООО «ВолгаТеплоСервис». Договор подписан 16 декабря этого года.

Новый участок водовода Ду200 мм общей протяженностью 914 м обеспечит водой территорию перспективной застройки и социокультурный объект, который создадут на базе кинотеатра «Юбилейный». Ориентировочный расчетный расход воды, согласно описанию объекта закупки, составляет 300 м/час.

По контракту компания «ВолгаТеплоСервис» проведет ряд изысканий, разработает проектную и рабочую документацию и проложит два водовода на обозначенном участке. Дата окончания работ установлена на 1 декабря 2026 года.

ООО «ВТС» основано 18 ноября 2016 года и зарегистрировано в Волгограде по ул. Ужгородской, 74, помещение 1. Компания работает в сфере строительства инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. С марта 2023 года организацией руководит Максим Шамрелюк. Единственный учредитель — Дмитрий Кордюков. Компания имеет лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных объектов и деятельность по монтажу средств пожарной безопасности, что подтверждает работу в регулируемых сферах. ООО «ВТС» выиграло и исполнило девять контрактов на 293 млн руб. За 2024 год ВТС заработало 5 млн руб. при обороте 99 млн руб.

Марина Окорокова