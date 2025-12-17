Три человека погибли на пожаре под Красноярском

В селе Селедково Назаровского района (Красноярский край) сегодня утром произошел пожар в одноэтажном жилом доме. В результате происшествия погибли двое мужчин и женщина, сообщили в МЧС региона.

По данным спасательного ведомства, огонь охватил всего 10 кв. м здания. Предварительно установлено, что возгорание произошло из-за неосторожности при курении.

Пожар был потушен силами 17 сотрудников МЧС и семи единиц техники.

Как писал «Ъ», в Новосибирске произошел пожар в педагогическом колледже №1 им. А. С. Макаренко. Огонь вспыхнул в кабинете на третьем этаже и перешел на кровлю. Площадь возгорания составила 700 кв. м.

Михаил Кичанов