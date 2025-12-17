В Челябинской области перекрыли трассу М-5 «Урал» из-за ДТП

На федеральной трассе М-5 «Урал» при подъезде к Юрюзани 17 декабря произошла авария с тремя грузовиками. Движение на участке ДТП перекрыли, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

По предварительным данным, водитель фуры Scania, двигавшийся в сторону Москвы, столкнулся с впереди идущим грузовиком DAF. После удара фура выехала на полосу встречного движения. Там произошло лобовое столкновение с автомобилем Shacman, двигавшимся в Челябинск.

На месте работают наряды ДПС, принимаются меры по ликвидации затора. Водителям советуют избегать данный участок трассы. Для легкового транспорта организован объезд места аварии через Юрюзань и деревню Первуха.

Виталина Ярховска