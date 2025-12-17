Реналю Мязитову не удалось избавиться от долгов перед минстроем Самарской области

Кассационная инстанция оставила в силе решения нижестоящих судов о включении минстроя Самарской области в реестр кредиторов бывшего руководителя СОФЖИ Реналя Мязитова. Сумма требований министерства составляет 59,2 млн руб.

Фото: vk.com

Бывший глава СОФЖИ, в 2020 году признанный Самарским районным судом Самары виновным и мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, находится в процедуре банкротства с февраля 2024 года. Единственным кредитором Реналя Мязитова является министерство строительства, долг перед которым связан с эпизодом уголовного дела, касавшимся сноса бывшего военного городка № 3 на ул. Николая Панова в географическом центре Самары. Эту территорию позже областной минстрой передал ДК «Древо» Николая Чудаева. Услуги по демонтажу зданий, как признал суд, были оплачены подрядчику ООО «СК „Евроальянс“» два раза. Ущерб составил 59,2 млн руб. Чиновника приговорили в шести годам колонии общего режима. Реналь Мязитов вину не признал. Летом 2023 года стало известно, что экс-глава СОФЖИ вышел на свободу.

В апелляционной жалобе на решение арбитражного суда о включении минстроя в реестр кредиторов Реналь Мязитов указал, что суд первой инстанции не исследовал доказательства наличия вреда, не проанализировал и не установил размер ущерба, а сослался на приговор райсуда в рамках уголовного дела. В новом постановлении суда говорится, что факт ущерба в размере 59,2 млн руб. установлен вступившим в законную силу приговором суда по уголовному делу, указанные обстоятельства вновь доказыванию не подлежат.

Согласно данным Федресурса, в октябре этого года в счет погашения долгов продан за 750 тыс. руб. автомобиль должника — Nissan Niida 2011 года выпуска. Данных о другом имуществе Реналя Мязитова на Федресурсе нет.

Сабрина Самедова