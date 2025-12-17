Зумеры выбирают себя

Билет в командировку не бизнес-классом, плохое настроение, наличие KPI —все это может стать проблемой для работника-зумера, утверждают HR-специалисты и владельцы бизнеса. Основания для стремительного увольнения вирусятся в соцсетях. У миллениалов и бумеров они вызывают как минимум удивление. Правда ли, что молодые сотрудники увольняются из-за длинных голосовых от начальника или отсутствия поддержки корпоративного психотерапевта? Разбиралась Юлия Савина.

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

«Пока миллениалы работают за бесплатное печенье»,— так начинаются многие видео, где рассказывают о рабочих привычках зумеров. Поколение 25-летних не готово тратить лучшие годы жизни на KPI и хочет пожить для себя, утверждают блогеры. Они уходят даже с высоких менеджерских позиций, не говоря уже о местах вроде упаковщика, добавляет основатель сервиса доставки здорового питания Elementaree Ольга Зиновьева: «Один сотрудник сказал мне и генеральному директору, мол вы самые лучшие, самые понимающие, самые терпеливые руководители, с которыми я когда-либо работал, но я хочу отдохнуть, поэтому увольняюсь. Формулировка мне запомнилась. Другая девушка объяснила причину увольнения так: "Я хочу быть максимально эффективной и понимаю, что вы мне не создадите для этого условия, соответственно, я пойду искать другое место"».

Личный комфорт и радость жизни — это то, что современные молодые работники ценят больше всего. При этом по данным аналитиков сервиса для бизнеса «Мое дело», главная причина увольнения — несправедливая оплата труда — об этом говорят почти две трети работников. Треть прибавляет к этому еще и изменения в рабочих обязанностях, которые превращаются в набор случайных поручений. Четверть сотрудников не покидает ощущение, что их не ценят. Это выражается в самых разных формах, а иногда просто зависит от настроения, говорит HR-консультант Наталья Дерябина: «В сфере продаж в крупных международных компаниях зумер, занимающий должность менеджера по продажам, может отказаться лететь в командировку из-за того, что боится не выспаться. Коллеги в медицинской сфере жалуются на то, что сотрудник просто может не выйти на смену, сообщив, что он не в настроении, и у него сегодня нет ресурса помогать другим.

К сожалению, мы сейчас вынуждены адаптироваться к нашим молодым работникам, и многие компании идут им на уступки, давая все на блюдечке с голубой каемочкой».

Кадровые службы говорят, что зумеры все чаще предлагают работать без трудового договора и на берегу договариваются, что не планируют оставаться в компании дольше трех месяцев, в случае, если им вообще понравится. При этом причиной для увольнения может стать сама необходимость работы. И это не шутка. Те, кто приходит в креативные индустрии, часто не понимают, в чем будет заключаться их функционал, и мечтают только пить кофе и создавать контент исключительно для личных соцсетей, подчеркивает руководитель отдела Digital & SMM в агентстве Greative Валентина Чибисова: «У был случай, когда человек перед своим уходом сказал, что "здесь меня еще и заставляют работать, поэтому я не готов оставаться". Была забавная история, когда коллега договорилась с нами об удаленной работе за границей на какое-то время. Когда срок подходил к концу, она предупредила, что поменяла билет и решила остаться просто потому, что она выбирает себя.

Некоторые коллеги считают, что время до работы засчитывается в рабочие часы. Были несколько разговоров на эту тему. Коллеги действительно не понимали, что не так делают. Сотрудники моего отдела просили проводить для них больше мастер-классов. Я нашла им отличный курс по видеопродакшну. И в день мастер-класса мне пишет один из них и сообщает, что не приедет. Я спросила: что случилось? Сотрудник ответил: "Я очень плохо спал"

По данным опроса сервиса «Зарплата.ру» в среднем зумеры хотели бы получать около 60 тыс. руб. 30% просят от 100 тыс. руб. Для сравнения, средние зарплатные ожидания россиян в целом на 2026 год, по данным сервиса «Работа.ру», находятся на уровне почти 215 тыс. руб.

Юлия Савина