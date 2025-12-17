АТОР: Малайзия предложит туристам скидки на отдых до 80% в 2026 году

Власти Малайзии запустили кампанию Visit Malaysia 2026 для привлечения в страну иностранных туристов. Среди прочего туристы смогут рассчитывать на большие скидки от туристических объектов, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на малайзийского посла в России.

На предновогодней встрече с туроператорами в Москве посол Дато Чеонг Лун Лаи сообщил, что по итогам 2025 года Малайзия ожидает около 140 тыс. российских туристов. По объемам прироста турпотока в страну у России четвертое место среди европейских государств, хотя в топ-10 страна пока не входит.

В течение всего 2026 года отели, магазины, SPA-центры и другие туристические объекты будут предлагать туристам скидки до 80%, сообщает АТОР. Распродажа Malaysia Super Sale пройдет с 1 по 31 марта, Malaysia Mega Sale – с 15 июня по 31 июля, Malaysia Year End Sale – с 15 ноября по январь.

В АТОР сообщили, что сейчас россияне активно бронируют новогодние туры в Малайзию, а также туры с посещением концерта Брайана Адамса, который состоится 6 февраля в Куала-Лумпуре. Также востребованы комбинированные туры — с Индонезией, Таиландом и Сингапуром. Глубина бронирования — до осени следующего года.