В Башкирии пересмотрят условия предоставления налогового вычета инвесторам

Депутаты Курултая Башкирии на ближайшем пленарном заседании 18 декабря планируют принять законопроект о пересмотре условий предоставления инвесторам налогового вычета, сообщает пресс-служба республиканского парламента. Проект поддержал Комитет по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям.

По словам председателя Курултая Константина Толкачева, льгота будет «более точечной и адресной, чтобы обеспечить баланс между стимулированием инвесторов и сохранением доходов бюджета». При этом срок действия инвестиционного налогового вычета предлагают ограничить пятью годами. Также корректируются его предельные размеры. Например, для компаний, заключивших соглашение о защите и поощрении инвестиций в регионе, предельный объем вычета составит 2 млрд руб. в год на одного налогоплательщика.

Также введут принцип однократного получения мер поддержки, чтобы «не допустить двойного применения льгот по одним и тем же расходам в отношении разных налогов», отметил он. В число получателей инвестиционного вычета по налогу на прибыль организаций войдет еще одна категория инвесторов — компании, заключившие с правительством региона соглашение о взаимодействии при реализации федерального проекта «Производительность труда».

По мнению спикера парламента, предлагаемые законопроектом изменения «позволят сконцентрировать ресурсы на "качественных" инвестициях, способных стать точками роста для экономики в целом».

Майя Иванова