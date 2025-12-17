Один человек погиб при обстрелах ВСУ Запорожской области

Запорожская область за прошедшие сутки подверглась семи атакам ВСУ. При обстреле частного сектора в городе Пологи погибла женщина. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

Кроме того, мирный житель пострадал в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа. По словам господина Балицкого, состояние мужчины оценивается как стабильное. Ему оказывают необходимую помощь.

Сегодня утром после удара БПЛА без электричества остались более 8,9 тыс. абонентов Запорожской области. Восстановительные работы на участке уже начались. Еще один удар ВСУ пришелся по одной из питающих высоковольтных линий рядом. Объект расположен вблизи линии фронта, что затрудняет проход энергетиков к месту.