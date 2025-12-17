В Ярославле не состоялся аукцион по продаже Центрального рынка

В Ярославле аукцион по продаже пакета акций АО «Центральный рынок» не состоялся из-за отсутствия заявок от желающих. Соответствующий протокол размещен на площадке «ГИС. Торги».

«Центральный рынок» включили в план приватизации в сентябре, в ноябре выставили на продажу 67828 акций номиналом 1 тыс. руб. каждая, что составляет 100% акций АО. Начальная цена была определена в 150,4 млн руб.

По словам мэра Артема Молчанова, рынок решили продать для приведения в порядок за счет внебюджетных средств. «Бюджетные средства нам, безусловно, есть куда направить. Вкладываться в коммерческую недвижимость на сегодняшний день неправильно и нецелесообразно»,— говорил мэр.

Алла Чижова