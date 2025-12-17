Суд ждет охотника, застрелившего главу района Новосибирска Александра Гриба

На рассмотрение суда направлено уголовное дело о несчастном случае на охоте, который закончился гибелью главы Ленинского района Новосибирска Александра Гриба. Об этом рассказали в прокуратуре региона. Охотнику, случайно застрелившему чиновника, предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ), за что ему грозит до трех лет лишения свободы.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По версии следствия, 1 октября 2025 года в Доволенском районе Новосибирской области шла коллективная охота на сибирских косуль, одним из ее участников был чиновник Александр Гриб. Инцидент произошел во время загона животных.

Обвиняемый, увидев появившихся из лесного околка косуль, прицелился через «оптику» своего карабина и открыл огонь по бегущим копытным. Ствол мужчина направил за условные границы разрешенного направления ведения стрельбы, в сектор расположения других охотников. Одна из пуль угодила в находившегося на расстоянии свыше 400 м Александра Гриба. Он скончался на месте.

