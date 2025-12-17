Правительство продлило программу льготного лизинга для бизнеса в новых регионах

Правительство России продлило программу льготного лизинга техники и оборудования для малого и среднего бизнеса в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Программа будет действовать до конца 2026 года.

«Решение о ее продлении будет способствовать дальнейшему развитию промышленного сектора, поможет модернизировать производства и даст стимул развитию предпринимательства»,— следует из пресс-релиза правительства. В федеральном бюджете предусмотрено 500 млн руб. на реализацию программы в следующем году.

Программа была запущена в 2023 году. Ставка льготного лизинга оборудования российского производства составляет до 6% годовых, иностранного — до 8%. Льгота распространяется на технику и оборудование для сельскохозяйственной, транспортной и строительной отраслей, а также пищевой промышленности.