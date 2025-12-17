Помощница Винокура опровергла сообщения о завершении его карьеры

Народный артист РСФСР, юморист Владимир Винокур продолжает гастрольную деятельность, а сообщения о завершении его карьеры не соответствуют действительности. Об этом заявила ТАСС помощница артиста Александра Кудина.

Утром Telegram-канал Mash писал, что господин Винокур якобы завершил карьеру ведущего из-за последствий разрыва сухожилия.

По данным Mash, артист не участвует в новогодних корпоративах, отказываясь от выступлений из-за высокой нагрузки. При этом в публикации утверждалось, что полностью уходить из профессии Владимир Винокур не намерен.