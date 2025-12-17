«Санкции США усугубили и без того тяжелые экономические проблемы страны»

Президент США Дональд Трамп объявил правительство Венесуэлы иностранной террористической организацией и приказал ввести блокаду всех нефтяных танкеров, которые следуют в Венесуэлу или из нее. Эти заявления вызвали бурную реакцию многих международных СМИ, расценивших это как заметное ужесточение позиции США в отношении нынешних властей Венесуэлы, что может повлиять и на мировой рынок нефти.

Меры, принятые против Венесуэлы, обладающей одними из крупнейших в мире запасов нефти, привели к росту цен на нефть примерно на 1% — до $56 за баррель. Это все еще очень низкий уровень по сравнению с показателем годичной давности. Усиление давления на Венесуэлу оттолкнуло (от Трампа.— “Ъ”) некоторых политических союзников внутри США, которые выступают против очевидной попытки смены режима в Венесуэле.

Хотя блокада вряд ли повлияет на цены на бензин на заправках США, она окажет влияние на Мадуро — потери могут составить до 80% государственных доходов.

Блокада, введенная Трампом, происходит на фоне масштабного наращивания американских вооруженных сил у побережья Венесуэлы в рамках операции, которая, как утверждается, направлена на борьбу с контрабандой наркотиков. Вашингтон утверждал, что суда были причастны к незаконной торговле наркотиками, но не предоставил никаких доказательств в подтверждение своих заявлений. Жесткие санкции США в отношении венесуэльской нефти, введенные во время первого срока Трампа и ужесточенные в начале его второго срока, усугубили и без того тяжелые экономические проблемы страны.

Пока неясно, как администрация Трампа будет осуществлять блокаду судов, попавших под санкции, и обратится ли она к береговой охране с просьбой задерживать суда, как это было на прошлой неделе. Участники нефтяного рынка заявили, что цены на нефть растут в ожидании потенциального сокращения экспорта из Венесуэлы. Хотя рынок еще ждет, когда будет понятно, как будет реализована блокада Трампа и будет ли она распространяться на суда, не подпадающие под санкции.

На данный момент рынок нефти достаточно насыщен, а у берегов Китая стоят танкеры с миллионами баррелей нефти, ожидающие разгрузки. Если эмбарго продлится какое-то время, то потеря почти миллиона баррелей нефти в день, скорее всего, приведет к росту цен на нефть.

Наращивание военной мощи США в регионе сопровождалось серией ударов по судам в международных водах Карибского бассейна и восточной части Тихого океана. Администрация Трампа утверждала, что кампания была направлена на то, чтобы остановить поставки наркотиков в США, но глава администрации Трампа Сьюзан Уайлс в интервью Vanity Fair, опубликованном во вторник, подтвердила, что кампания была частью плана по свержению Мадуро. Заявление, сделанное во вторник вечером, похоже, преследует ту же цель.

Подготовили Кирилл Сарханянц, Евгений Хвостик