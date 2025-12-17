На Дону в импортной продукции обнаружили пять опасных вредителей

В Ростовской области за 11 месяцев 2025 года специалисты донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» исследовали 51 тыс. тонн импортной подкарантинной продукции. Это на 34% больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда было проверено 38 тысяч тонн. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе филиала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В ходе испытаний в 24 партиях эксперты обнаружили пять видов карантинных для ЕАЭС вредных организмов: вирус коричневой морщинистости плодов томата, вирус мозаики пепино, западный цветочный трипс, восточную плодожорку и повилики.

«Поражение вирусами мозаики пепино и коричневой морщинистости зафиксировали в партиях томатов, перца и баклажанов. Эти вирусы относятся к наиболее опасным для пасленовых культур, поскольку приводят к снижению урожайности, потере товарного качества плодов и угнетению роста растений»,— пояснили в пресс-службе.

В ведомстве добавили: «Западный цветочный трипс выявили в партии свежего перца. Этот вредитель поражает более 240 видов растений и является переносчиком вирусных болезней, представляя угрозу для тепличных хозяйств».

«Вся информация о выявлениях передана в Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Республике Калмыкия для принятия мер»,— заключили специалисты.

Валентина Любашенко