В Ярославле на Фрунзе хотят построить новый храм

В Ярославле на пересечении улицы Индустриальной с проспектом Фрунзе планируют построить православный храм. Заместитель мэра Александр Черневский на заседании муниципалитета сообщил, что для реализации проекта будет изменено зонирование участка в рамках работы над Правилами землепользования и застройки города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По словам господина Черневского, вопрос изменения зонирования территории площадью около 6,2 тыс. кв. м из территориальной зоны городских парков, садов, скверов (Р.1) в территориальную зону городских зеленых насаждений (Р.3) был всесторонне рассмотрен: одна группа людей поддерживала строительство, вторая — просила оставить все без изменений.

На прошедших публичных слушаниях идею поддержал 91 человек, двое были против, еще 10 — воздержались. Решение приняли в пользу возведения церкви.

Ранее издание «76.ru» со ссылкой на священника Антония Лыжина сообщало, что храм сможет вмещать около 500 прихожан, назовут его в честь мучеников и исповедников ярославской земли. При строительстве объекта планируется максимально сохранить липовую рощу.

Алла Чижова