Число заболеваний ОРВИ и гриппом на территории Татарстана за неделю с 8 по 14 декабря увеличилось на 34% до 19,2 тыс. случаев. С 1 по 7 декабря было зарегистрировано 14,3 тыс. случаев болезни. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане заболеваемость ОРВИ и гриппом за неделю выросла на 34%

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ В Татарстане заболеваемость ОРВИ и гриппом за неделю выросла на 34%

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Доля гриппа составила 74%. Всего за неделю было выявлено почти 1,1 тыс. случаев лабораторно подтвержденного гриппа, из них 149 случаев гриппа, вызванного штаммом A.

За этот период также было зарегистрировано 281 случай коронавирусной инфекции. Заболеваемость COVID-19 упала в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С начала учебного года в школах до занятий не допустили почти 10,6 тыс. учеников с температурой и симптомами ОРВИ. Уроки были частично приостановлены в 92 классах 35 школ и полностью закрыты две организации.

Диана Соловьёва