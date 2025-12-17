При аварии на промышленном предприятии в Кемерово пострадала сотрудница

В Кемерово пострадала сотрудница промышленного предприятия, ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили «РИА Новости» в региональном центре медицины катастроф. По информации источника агентства, у женщины отравление.

Как сообщили в администрации Кемерово, 16 декабря в 17:05 (13:05 мск) произошло короткое замыкание на внешней подстанции, в результате чего была частично приостановлена работа оборудования завода «Кокс».

Чтобы не допустить выбросов сырого коксового газа, на заводе автоматически сработал поджог газосбросных устройств. Подачу электричества восстановили по резервному вводу. После инцидента специалисты взяли пробу воздуха у предприятия. «Превышений допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено»,— следует из заявления.

Ngs42.ru писало, что жители Кемерово увидели у завода обильные выбросы дыма красноватого оттенка. Пострадавшая женщина работает на соседнем предприятии, запитанном от той же подстанции, что и «Кокс», сказал источник «РИА Новости».