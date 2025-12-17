Пассажир московского метро погиб на станции «Текстильщики»

На станции метро «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии пассажир упал на рельсы перед прибывавшим поездом. Он погиб. Об этом сообщает агентство «Москва».

Сотрудники станции подняли мужчину на платформу до приезда скорой помощи. Позднее медики констатировали смерть. Подробности об обстоятельствах произошедшего не приводятся.

Из-за инцидента на «фиолетовой» ветке был увеличен интервал движения поездов. К настоящему моменту работа на линии вернулась в график.