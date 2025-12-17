Прокуратура взыскала украденные у пенсионерки деньги через суд
Прокуратура Ростова-на-Дону добилась через суд возврата 200 тыс. руб. 65-летней жительнице города, которую обманули телефонные мошенники. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Следствием установлено, что неизвестный позвонил пенсионерке и под видом оказания юридических услуг убедил перевести личные накопления на якобы безопасный счет, в результате чего пострадавшая лишилась более 200 тыс. руб.
По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). В ходе расследования выяснилось, что владелицей счета, куда поступили украденные деньги, является жительница Башкортостана.
Прокуратура Ворошиловского района подала в суд иск о взыскании суммы неосновательного обогащения. Требования прокурора удовлетворены, в настоящее время денежные средства женщине возвращены в полном объеме.